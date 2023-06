Giugno 23, 2023

Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, è intervenuto in apertura del primo panel di giornata presso gli “Stati Generali Mondo Lavoro”, convegno organizzato presso la suggestiva cornice del “Marco Simone Golf & Country Club” a Roma, parlando dell’organizzazione dell’evento.