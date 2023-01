Gennaio 23, 2023

Per Bankitalia, nel 2022, le retribuzioni contrattuali hanno fatto registrare un +1,2% su base annua. L’accelerazione è riconducibile al settore pubblico, nel comparto privato non agricolo la dinamica è invece rimasta invariata all’1%. Gli accordi nei settori gas e acqua, elettricità e assicurazioni hanno determinato in media aumenti tra il 2% e il 3% l’anno.