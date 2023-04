Strage via D’Amelio, “non è stata Cosa nostra a fare sparire agenda rossa Borsellino”

Aprile 6, 2023

Non è stata Cosa nostra a fare sparire, dopo la strage di via D’Amelio, l’agenda rossa di Paolo Borsellino. A metterlo nero su bianco sono i giudici del processo per il depistaggio sulle indagini della strage che uccise, il 19 luglio del 1992, il giudice Borsellino e cinque agenti della scorta. Nelle motivazioni della sentenza del processo a carico di tre poliziotti, per i giudici la conseguenza è l’appartenenza istituzionale di chi ebbe a sottrarre materialmente l’agenda, potendo intervenire indisturbato in quel determinato contesto spazio-temporale.