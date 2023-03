Marzo 30, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Le principali sfide della supply chain oggi per un’azienda come la nostra, che si approvvigiona dai paesi del far-east, sono la velocità ad eseguire gli ordini e la sfida crescente dei costi. La mia azienda per far fronte a ciò ha messo in atto la digitalizzazione, con un’integrazione di un portale B2B per fornitori per scambiarci informazioni in tempo reale, prevedendo la domanda usando l’intelligenza artificiale.”