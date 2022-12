Dicembre 27, 2022

Your browser does not support the video tag.

Sono oltre 50 i morti, di cui 28 solo a Buffalo, a causa della bufera artica che si è abbattuta sugli Usa con temperature di decine di gradi sotto lo zero. Le vittime sono state trovate nelle auto, per strada, alcune sono morte mentre spalavano la neve. Intanto il presidente Usa Biden ha approvato una dichiarazione di emergenza per la parte occidentale dello Stato di New York.