Ticket Venezia, cosa c’è da sapere

Gennaio 16, 2024

Your browser does not support the video tag.

Ticket Venezia, da oggi è raggiungibile la piattaforma per ottenere il titolo (QR Code) da esibire in caso di controlli. Il titolo attesterà il pagamento del contributo o la condizione di esclusione/esenzione. Si tratterà complessivamente di 29 giornate, l’importo per il 2024 sarà di 5 euro giornalieri e non sono previste riduzioni.