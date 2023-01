Gennaio 31, 2023

Si è tenuto a Roma il convegno nazionale Asstra, l’associazione delle imprese di trasporto pubblico locale. A margine dell’evento “Mobilitevolution – Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese”, ha preso parola anche Matteo Colamussi, direttore generale Fal Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., che si è soffermato sui cambiamenti imposti dalla pandemia e sulla necessità di andare incontro alle mutate esigenze dei cittadini.