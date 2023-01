Gennaio 31, 2023

Your browser does not support the video tag.

Giunto alla sua XVII edizione, si è svolto a Roma il convegno nazionale Asstra. All’evento “Mobilitevolution – Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese” ha preso parte anche Giuseppina Gualtieri, Presidente e Amministratore Delegato Tper S.P.A. Bologna