Trump: “Mio unico crimine è stato difendere la nostra nazione”

Aprile 5, 2023

“L’unico crimine che ho commesso è difendere senza paura la nostra nazione da coloro che cercano di distruggerla”. Lo ha detto Donald Trump di fronte a una folla di sostenitori alcune ore dopo la sua incriminazione, in un’udienza a New York nella quale sono stati formalizzati 34 capi ‘accusa. L’ex presidente americano si è scagliato contro il procuratore, che “ha messo insieme un’incriminazione ridicola”. “Hanno montato un caso che non esiste allo scopo di far saltare la mia candidatura alle prossime elezioni”, ha aggiunto.