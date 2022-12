Dicembre 12, 2022

Your browser does not support the video tag.

I ministri degli Esteri dell’Unione europea e i leader del G7 si incontranno oggi per cercare di concordare il nono pacchetto di sanzioni contro la Russia e la spesa di ulteriori 2 miliardi di euro per le consegne di armi all’Ucraina. “Un accordo sembra ancora lontano”, dice l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell.