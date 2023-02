Università, Bernini: “Subito presidio per benessere psicologico degli studenti”

Febbraio 8, 2023

Creare un ”presidio per il benessere psicologico degli studenti, da concordare con le università e con tutti i luoghi dell’Alta formazione che già non vi abbiano provveduto”. E’ il contenuto del provvedimento che la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha annunciato intervenendo al convegno della società italiana di pedagogia. Il presidio, si spiega in una nota del Mur, ”sarà caratterizzato da una attività di consulenza e di mentoring volta a fornire un supporto che migliori la qualità della vita delle studentesse e degli studenti”.