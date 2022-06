Giugno 6, 2022

Ennesima sparatoria negli Usa con vittime. Due giorni fa, nel centro di Philadelphia, aperto il fuoco contro la folla da “diversi assalitori attivi”. A rivelarlo è la polizia dopo le testimonianze degli agenti locali presenti sul posto poco prima della mezzanotte. Tre i morti e 11 i feriti dopo l’attacco armato.