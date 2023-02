Febbraio 3, 2023

Antony Blinken ha deciso di rinviare la sua visita in Cina per la vicenda del pallone spia cinese che sta sorvolando gli Stati Uniti. Lo riporta l’Abcnews, citando fonti che spiegano che il segretario di Stato non vuole ingigantire la vicenda annullando la visita, ma solo farla slittare.