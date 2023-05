Viterbo, scoperti 165 percettori di reddito cittadinanza irregolari

Maggio 17, 2023

La Guardia di Finanza di Viterbo ha scovato 165percettori irregolari del reddito di cittadinanza per un importo totale di oltre € 1.174.000. I beneficiari dichiaravano falsamente il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore omettendo informazioni obbligatorie in materia di redditi e patrimoni attestando di essere residenti nel territorio italiano da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa dal momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di erogazione.