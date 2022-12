Dicembre 29, 2022

Your browser does not support the video tag.

Previsto traffico per il weekend di Capodanno 2023con 5,4 milioni di persone in viaggio. Viabilità Italia ricorda che vige “il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i mezzi con massa superiore alle 7,5 t: è previsto nelle sole giornate festive, dalle ore 9:00 alle ore 22:00”. In molte autostrade e strade extraurbane è vigente l’obbligo di circolare con pneumatici invernali montati ovvero di avere a bordo idonei strumenti antisdrucciolevoli prontamente utilizzabili.