Atene, esplode bomba davanti alla sede della compagnia ferroviaria Hellenic Train

Un ordigno è esploso davanti alla sede della compagnia ferroviaria Hellenic Train, ad Atene. Hellenic Train – lo ricordiamo – è coinvolta nel peggior disastro ferroviario della storia della Grecia, avvenuto nel 2023 che è costato la vita a 57 persone: la tragedia di Tempe. Dove un treno passeggeri e uno merci si sono scontrati frontalmente dopo essere stati instradati sulla stessa linea. Dopo la tragedia numerosi gli scioperi, le proteste di massa e forti le tensioni politiche. Oltre 40 persone sono state incriminate.

Secondo quanto riferito dalla polizia, poco prima dell’esplosione – circa mezz’ora – è stato inviato un avviso anonimo (una telefonata) alla redazione di un quotidiano e a un sito di notizie greci. In questo comunicato si preannunciava l’attentato che di lì a poco sarebbe avvenuto in una zona vicina a una delle strade più trafficate di Atene.

L’esplosivo è stato nascosto all’interno di uno zaino chiuso con un lucchetto. E posizionato su uno scooter senza targa. I residenti hanno riferito di aver udito una forte esplosione.

Una squadra di artificieri è intervenuta sul posto ma è arrivata troppo tardi per disinnescare il dispositivo che è esploso poco dopo il loro arrivo. La polizia ha isolato la zona.

Secondo diverse fonti, non ci sono né vittime né feriti.

Al momento non è noto quali danni abbia provocato l’esplosione poiché l’area rimane isolata fino al termine delle operazioni. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

L’ordigno esploso davanti a Hellenic Train ricorda un altro grave episodio

Il modus operandi di tale attacco ricorda quello avvenuto – anche in quel caso senza vittime – al ministero del Lavoro nel febbraio 2024. In quel caso un ordigno rudimentale è stato collocato nello stesso identico modo: in uno zaino chiuso con lucchetto.

Per questo motivo si sta procedendo ora alla raccolta dei resti dell’esplosivo. Così da analizzarli nei laboratori di criminologia. Nel tentativo di identificare eventuali tracce.

Dal 2017 Hellenic Train è controllata dalla società italiana Ferrovie dello Stato.

