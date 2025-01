Attesa per la liberazione di 4 soldatesse israeliane in cambio di 200 palestinesi

Sono ore di tensione per il rilascio delle 4 soldatesse israeliane, Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, in cambio di 200 palestinesi. Dopo 477 giorni nelle mani di Hamas, la loro liberazione dovrebbe avvenire nella giornata di oggi. Ieri Israele ha accettato la lista, nonostante la violazione dell’accordo da parte di Hamas: secondo fonti israeliane, infatti, sarebbero dovute essere rilasciate prima le donne civili e poi le soldatesse.



I funzionari della sicurezza israeliana, inoltre, ritengono che Hamas intenda usare il rilascio delle quattro soldatesse osservatrici per inscenare una sorta di spettacolo, con una parata militare, per sottolineare che le donne che sono state rapite il 7 ottobre sono militari. Secondo Al Jazeera, infatti, è possibile che le fasi del trasferimento delle rapite alla Croce Rossa avvenga sul palco collocato nel punto di consegna a Gaza City, dove la Croce Rossa firmerà i moduli di trasferimento su un tavolo. Secondo i media locali è infatti previsto che durante la parata militare una soldatessa israeliana “leggerà un breve messaggio in arabo alla società palestinese riguardo al suo periodo di prigionia e ringrazierà i palestinesi per la protezione che le hanno dato”. Intanto, il team della Croce Rossa che prenderà in consegna gli ostaggi intanto è in movimento verso il punto d’incontro.



Di Claudia Burgio