Charles Michel: “Trovato l’accordo a 27 sugli aiuti Ue all’Ucraina”

“Abbiamo un accordo. Tutti i 27 leader hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi di euro per l’Ucraina all’interno del bilancio dell’Ue. In questo modo si garantisce un finanziamento costante, a lungo termine e prevedibile per l’Ucraina. L’Ue sta assumendo la leadership e la responsabilità del sostegno all’Ucraina”, ad annunciare l’importante accordo – arrivato oggi – riguardante gli aiuti dell’Unione Europea all’Ucraina è il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.

Un voto unanime, per molti inaspettato fino a poche ore prima. Si è in questo modo sbloccato l’impasse sugli aiuti macrofinanziari all’Ucraina.

“Sulla base del rapporto annuale della Commissione sull’attuazione del pacchetto di aiuti per l’Ucraina – si legge in un paragrafo delle conclusioni del vertice Ue – il Consiglio Europeo terrà un dibattito annuale sull’attuazione stessa con l’obiettivo di dare una guida. Se necessario, fra due anni il Consiglio Europeo inviterà la Commissione a presentare una proposta di revisione nel contesto della revisione del bilancio comunitario”.

L’Unione Europea si mostra – ancora una volta – unita, come sottolinea il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “È molto importante che la decisione sia stata presa da tutti i 27 leader, il che dimostra ancora una volta la forte unità dell’Ue […] Il continuo sostegno finanziario dell’Ue all’Ucraina rafforzerà la stabilità economica e finanziaria a lungo termine”.

“L’ultima volta che si è tenuto un Consiglio europeo era in gioco la credibilità dell’Europa e tutti insieme abbiamo rafforzato tale credibilità. L’Ue ha dimostrato che le sue parole contano e che le sue promesse funzionano nell’interesse dell’intera Europa”, le parole di Zelensky nel suo intervento da remoto al Consiglio europeo.

di Filippo Messina