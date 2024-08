Cresce il timore per un imminente attacco dell’Iran contro Israele. Biden chiama leader europei

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiamato i leader di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna per parlare della crisi in Medio Oriente

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiamato i leader di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna per parlare della crisi in Medio Oriente

“Siamo preoccupati che l’Iran possa attaccare nei prossimi giorni per questo il Pentagono ha fatto alcuni cambiamenti nella nostra postura militare nell’area”, a dirlo è, in un briefing, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale USA John Kirby.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden – riferisce Kirby – ha chiamato i leader di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna per parlare della crisi in Medio Oriente, per poi lanciare un appello congiunto all’Iran: “Faccia un passo indietro”

“Gli europei devono decidere quale ruolo assumere in risposta a un eventuale attacco dell’Iran (contro Israele, ndr.)”, aggiunge Kirby.

Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale USA spiega che Biden e i leader europei “hanno ribadito” l’impegno per “la difesa di Israele e la necessità di mettere in atto un cessate il fuoco, per riportare a casa gli ostaggi”.

“È difficile stabilire in questo momento in particolare come potrebbe apparire, ma dobbiamo essere preparati per quello che potrebbe essere un insieme significativo di attacchi” afferma il portavoce della Casa Bianca.

di Mario Catania