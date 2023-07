Democrazie con l’Ucraina

Kyiv – Secondo l’Institute for the World Economy di Kiel, a 500 giorni dall’inizio dell’invasione russa su larga scala del Paese i partner hanno fornito assistenza militare a Kyiv per 80,4 miliardi di euro. Cioè circa 15 volte il budget ucraino per la Difesa nel 2022. Con 42,8 miliardi gli Usa hanno contribuito da soli a sostenere più della metà dello sforzo bellico. Seguono la Germania con 7,5 e l’Inghilterra con 6,6 miliardi. Il quarto miglior donatore è la Polonia, che con 3 miliardi di euro ha devoluto ai vicini ucraini il 23,9% del proprio budget per la Difesa. In questi termini, spiccano la generosità di Danimarca (31,6%), Finlandia e Slovacchia (entrambe sul 30%) e soprattutto dei tre Paesi baltici: la Lituania ha devoluto il 42,2%, la Lettonia il 49,2% e l’Estonia ha tenuto per sé ben poco, donando all’Ucraina ben il 58,2% del proprio budget per la Difesa. Fanalini di coda in questa classifica sono l’Italia (penultima con 0,6 miliardi, pari al 2,4% del proprio budget) e la Francia (ultima con mezzo miliardo, pari all’1%). Numeri che trovano riscontro al fronte, perché oltre a quello americano lo sforzo bellico tedesco è davvero rimarcabile. Il flusso di armamenti tedeschi è stato costante e di ottima qualità, tanto che ancora nei prossimi giorni dalla Germania arriveranno in Ucraina ulteriori 25 carri armati Leopard 1A5, 25 Bmp Marder 1A3 e 5 Bergepamzer 2 Brem.