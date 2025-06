Gavin Newsom, il governatore della California, contro Donald Trump: “La democrazia è sotto attacco” – IL VIDEO

“Se alcuni di noi possono essere strappati dalle strade senza un mandato, basandosi solo sul sospetto o sul colore della pelle, allora nessuno di noi è al sicuro”. A pronunciare queste parole, in un – durissimo – discorso trasmesso in tv, è Gavin Newsom, il governatore della California.

L’attacco è chiaro e diretto: nei confronti del presidente statunitense Donald Trump. Dopo l’impiego – deciso da quest’ultimo – degli uomini della Guardia Nazionale e dei Marines per sedare le numerose proteste in particolare a Los Angeles (ma non solo) dopo i raid anti-migranti. Proteste che si stanno estendendo anche in altri Stati degli Usa.

Trump che, secondo il governatore della California, “ha preferito la teatralità alla sicurezza pubblica”.

“La democrazia è sotto attacco, sotto i nostri occhi” afferma Gavin Newsom.

di Filippo Messina