Giganteschi roghi intorno a Gerusalemme, è “emergenza nazionale”. Hamas ai palestinesi: “Bruciate tutto” – IL VIDEO

Giganteschi roghi stanno bruciando i monti vicino a Gerusalemme, in Israele. Un vastissimo incendio è divampato nella foresta di Eshtaol, l’area montuosa a ovest della città.

Israel Katz, il ministro della Difesa di Israele, ha dichiarato lo stato di “emergenza nazionale”. Le autorità israeliane hanno diramato un ordine speciale per incendi gravi. Tale ordine viene attivato in caso di roghi particolarmente intensi. E con il rischio di perdita del controllo.

Forti raffiche di vento e un improvviso rialzo delle temperature stanno propagando ancora più velocemente il grande rogo. Si tratta di “un incendio attivo e in espansione”. Lo riferisce un portavoce dei vigili del fuoco e del soccorso, secondo quanto riporta “The Times of Israel“. Sono numerose le squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro per tentare di contenere le impetuose fiamme.

Evacuati alcuni villaggi intorno a Gerusalemme. A causa degli incendi le comunità di Neve Ilan, Shoresh, Nataf e Yad Hashmona nell’area della capitale israeliana sono state evacuate.

Hamas ha pubblicato su Telegram un messaggio rivolto ai palestinesi: “Bruciate tutto ciò che potete. Boschi, foreste e case dei coloni israeliani”.

di Filippo Messina