Gli Usa chiudono l’ambasciata a Kiev e avvertono: “Possibile attacco aereo russo”

Gli Usa chiudono l’ambasciata a Kiev e avvertono di una possibile significativa ritorsione russa nelle prossime ore. Per eccesso di cautela, l’Ambasciata è stata chiusa e i suoi dipendenti sono stati istruiti a trovare rifugio sul posto.



“L’Ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha ricevuto informazioni specifiche su un potenziale attacco aereo significativo il 20 novembre – si legge in un comunicato dell’ambasciata sul suo sito web – inoltre, l’Ambasciata raccomanda ai cittadini statunitensi di essere pronti a rifugiarsi immediatamente nel caso in cui venga annunciato un allarme aereo”.



Di Matilde Testa