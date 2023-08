Hawaii: la “casa miracolosa” unica superstite dell’incendio

È già diventata un’immagine simbolo di quest’anno la casa rossa accerchiata dalla più tragica devastazione degli incendi che hanno colpito le Hawaii, nello specifico la turistica Maui, lo scorso 9 agosto e in cui hanno perso la vita 110 persone.

Un’unica casa rossa superstite, così come quasi illeso anche il giardino in cui si intravede un timido verde in contrasto con la vegetazione bruciata tutta intorno. L’abitazione appartiene ad una coppia, i coniugi Millikin, che ha poi dichiarato di aver effettuato di recente alcune modifiche alla casa. Alla struttura originale totalmente in legno è stato aggiunto un materiale metallico al tetto e posizionato delle pietre intorno alla casa.