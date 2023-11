“Hitler sarà nulla”, arrestata l’attivista palestinese Tamimi

Parole impronunciabili quelle scritte in un post social dall’attivista simbolo della causa palestinese. La 22enne è stata arrestata per violenza e attività terroristiche

Parole impronunciabili quelle scritte in un post social dall’attivista simbolo della causa palestinese, Ahed Tamimi. “Vi massacreremo e direte che ciò che vi ha fatto Hitler era uno scherzo. Berremo il vostro sangue e mangeremo i vostri teschi”. Nella notte, l’esercito israeliano ha arrestato la 22enne, già nota alle forze dell’ordine per aver schiaffeggiato nel 2018, a soli 17 anni, due soldati israeliani nel suo villaggio in Cisgiordania. Un gesto che l’aveva trasformata nel simbolo della lotta popolare palestinese e per il quale la giovane scontò otto mesi di reclusione.

Ora un portavoce dell’esercito israeliano, come riporta AFP, ha dichiarato che la ragazza è sospettata di incitamento alla violenza e attività terroristiche, motivi che hanno portato prima all’arresto e poi al suo trasferimento per ulteriori interrogatori. Un fatto che lascia ammutoliti, mentre la madre di Ahed nega che quelle parole siano state pronunciate dalla figlia.

Di Claudia Burgio