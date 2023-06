I giovani russi fuggiti in Armenia, un esercito di pace

Sono più di 40 mila i giovani russi che hanno lasciato il paese e sono fuggiti in Armenia, tra chi temeva di essere arruolato e chi invece è contrario alla guerra. Mario Bonito e Sara Lamassa, in questo videoreportage, provano a raccontare la nuova quotidianità di questa comunità così numerosa che sta provando a riscrivere lì il proprio futuro, nella speranza un giorno di poter tornare in patria una volta finita la guerra. Sono giornalisti, ingegneri, registi che oggi lavorano come camerieri o receptionist. Hanno rinunciato a tutto: ambizioni, famiglia, amici, sicurezze pur di prendere le distanze dall’orrore che lascia dietro di sé ogni conflitto.