L’Idf ha ucciso il leader di Hamas, Sinwar

15:50 – La tv israeliana Channel 12 ha annunciato che “tutti i test effettuati indicano che il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato eliminato” in un attacco militare a Gaza. Notizia che è stata poi confermata anche dalla polizia israeliana. Il corpo del leader di Hamas è stato identificato sulla base dell’esame dell’arcata dentale. L’eliminazione di Yahya Ibrahim Hassan Sinwar era uno degli obiettivi strategici dichiarati da parte del governo e delle forze armate israeliane. Sinwar, considerato universalmente l’ideatore dell’eccidio del 7 ottobre 2023, era in cima alla lista di Israele, un obiettivo per certi aspetti ancora più importante dello stesso leader di Hezbollah Nasrallah, ucciso a Beirut. Eliminare Sinwar, per il governo di Tel Aviv, costituisce più di una vendetta, ma la conferma di una dottrina che risale a cinquant’anni fa e più: chi tocca gli israeliani, muore.



La dottrina dell’eliminazione fisica – uno a uno – dei grandi nemici di Israele, di chi ha dichiarato guerra senza quartiere allo Stato ebraico. La dottrina che ha portato alla fine dei capi di Hamas e di Hezbollah e che purtroppo in questo lunghissimo anno di guerra non è stata accompagnata dalla stessa capacità mostrata da Israele in altre occasioni storiche di saper distinguere fra le eliminazioni mirate (nessuno in tutto il Medioriente piangerà Sinwar o Nasrallah, tranne a Teheran) dal conflitto senza quartiere che ha spianato la Striscia di Gaza e causato un numero di vittime civili assolutamente insopportabile e ingiustificabile, in un’azione militare drammaticamente priva di uno sbocco strategico.



15:30 – Nuovi raid di Israele sul Libano. L’Idf comunica con una nota che “durante le operazioni nella Striscia di Gaza, tre terroristi sono stati eliminati. Idf e Isa stanno verificando la possibilità che uno dei terroristi sia Yahya Sinwar. In questa fase, l’identità dei terroristi non può essere confermata”.



“Nell’edificio in cui sono stati eliminati i terroristi, non c’erano segni della presenza di ostaggi – si continua a leggere nella nota -. Le forze che operano nella zona continuano a operare con la cautela richiesta”.





Di Matilde Testa