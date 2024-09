In diretta da Beirut: prima e durante il raid israeliano che ha ucciso Nasrallah – IL VIDEO

Il reportage realizzato per La Ragione da Francesco Maviglia a Beirut, prima e durante il raid israeliano in cui è stato ucciso il leader di Hezbollah Nasrallah

Il reportage realizzato per La Ragione da Francesco Maviglia ieri a Beirut, poche ore prima e durante il raid israeliano in cui è stato ucciso lo storico leader di Hezbollah Nasrallah.

Vedrete i funerali di un comandante della milizia sciita foraggiata dall’Iran che si è trasformata ormai da anni in uno Stato nello Stato libanese, braccio politico e armato del regime di Teheran e nemico irriducibile di Israele.

La corsa dei civili verso le zone a sud della capitale sotto pieno controllo di Hezbollah colpite dal violentissimo bombardamento dell’aviazione israeliana fra gigantesche colonne di fumo e i posti di blocco improvvisati dei miliziani per impedire alla stampa – in particolar modo occidentale – di raggiungere il luogo in cui, lo si è saputo solo questa mattina, era stato appena ucciso il loro leader. Un documento importante, che testimonia l’odio atavico nei confronti di Israele di Hezbollah e dell’Iran degli Ayatollah, il loro senso di impotenza davanti alla schiacciante superiorità militare di Tel Aviv e sullo sfondo il dramma dei civili.

di Fulvio Giuliani

Credits video: Francesco Maviglia, in diretta da Beirut