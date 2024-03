Islam Khalilov, il 15enne che a Mosca ha salvato 100 persone

Islam Khalilov ha 15 anni, è uno studente e quando non va a scuola lavora come guardarobiere part time. Venerdì il giovane si trova nella Crocus City Concert Hall di Mosca

Islam Khalilov ha 15 anni, è uno studente e quando non va a scuola lavora come guardarobiere part time. Venerdì il giovane si trova nella Crocus City Concert Hall di Mosca

Islam Khalilov ha 15 anni, è uno studente e quando non va a scuola lavora come guardarobiere part time. Venerdì il giovane si trova nella Crocus City Concert Hall di Mosca

Islam Khalilov ha 15 anni, è uno studente e quando non va a scuola lavora come guardarobiere part time. Venerdì il giovane si trova nella Crocus City Concert Hall di Mosca

Islam Khalilov ha 15 anni, vive nella periferia moscovita, è uno studente e quando non va a scuola lavora come guardarobiere part time. Venerdì si trova nella Crocus City Concert Hall di Mosca nel momento in cui in quel luogo, di lì a poco, avverrà un’immane tragedia, che costerà la vita a 137 persone e dove ci saranno numerosi feriti.

“All’inizio ho sentito dei suoni strani provenire dal primo piano – racconta il giovane – Ho pensato che fosse arrivato un gruppo rumoroso”. Poi però Islam si rende conto che non è così e che bisogna agire in fretta provando in ogni modo a mantenere i nervi saldi e un grandissimo autocontrollo: “Ho realizzato che se non avessi reagito subito avrei perso la mia vita e quella di molti altri”.

Nei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza si vede il 15enne in divisa da lavoro – camicia bianca e gilet nero – che guida un gruppo di spettatori verso la porta che li condurrà all’edificio adiacente: “Di qua, di qua! Andate tutti in quella direzione, verso l’Expo, verso l’Expo!” urla loro Islam che, prima di essere assunto come guardarobiere, aveva seguito un corso sulla sicurezza dove aveva imparato come comportarsi in caso di emergenza.

Prima di mettersi in salvo, il ragazzo si assicura che tutti abbiano varcato la porta. Islam riesce a salvarsi e a salvare la vita a 100 persone; un 15enne che improvvisamente diventa un vero e proprio eroe. Il giovane, grande appassionato di calcio, gioca nella squadra giovanile dello Spartak Mosca e ieri i giocatori del club gli hanno regalato la maglia numero 1 aggiungendo: “Hai fatto il gol più bello Islam”.

“Faceva parte del mio lavoro”, ha dichiarato Islam. Un grandissimo esempio.

di Filippo Messina