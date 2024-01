Israele alla Corte di giustizia dell’Aia

Il Sudafrica ha trascinato Israele davanti alla Corte di giustizia accusandolo di genocidio. Un reato introdotto in quella giurisdizione partendo dal genocidio subìto dagli ebrei

Il Sudafrica ha trascinato Israele davanti alla Corte di giustizia, accusandolo di genocidio. Un reato che fu introdotto in quella giurisdizione proprio partendo dal genocidio subìto dagli ebrei. Il Sudafrica ha agito per conto della Russia e di un fronte che spera di ricavare vantaggi materiali dall’indebolimento dell’Occidente.

Israele non ha reagito come Putin, non ha negato la Corte dell’Aia come Putin la Corte penale, ma si è preparato a difendersi. Si possono avere i più diversi giudizi sul governo israeliano e sulla sua condotta, ma resta l’abissale differenza: Israele è una democrazia e riconosce il diritto internazionale; la Russia è una dittatura e riconosce soltanto l’uso della forza.

Non è un caso che, nella retorica delle propagande dittatoriali e nazionaliste, ricorra spesso l’appello alla “pace”, laddove nelle parole delle democrazie si trovi più spesso “sicurezza e diritto”. La distanza – anche lessicale – fra la sopraffazione degli altri, che non tollera limiti, e la difesa di sé, che non nega le Corti.

di Sofia Cifarelli

