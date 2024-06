Kate, nel sorriso un messaggio di forza e speranza

La malattia, il tumore in questo come purtroppo troppi casi, arriva all’improvviso e stravolge tutto. Le persone e le loro famiglie vengono travolte da paure, dolore e ansia. Spesso si vorrebbe solo chiudersi in se stessi, circondati dai propri affetti. Ma non è sempre possibile. Ci sono datori di lavoro, aspetti burocratici, colleghi e amici a cui spiegare assenze e difficoltà.

Fortunatamente, oggi si guarisce più spesso, anche se ancora troppe persone ne sono vittime. La guarigione richiede tempo, e la società frenetica in cui viviamo deve darci tempo e rispettare i nostri silenzi.

La principessa Catherine Middleton sta affrontando questo incubo da oltre sei mesi, dimostrando grande dignità e forza. È stata costretta a informare il mondo della sua malattia, anche e soprattutto per tutelare i suoi tre figli. Ci ha messo la faccia. Con un video di incredibile forza e trasparenza. Ieri ha annunciato il suo ritorno alla vita pubblica per ora solo per l’evento odierno. E lo ha fatto ancora una volta spiegando quello che sta passando, non nascondendo fatica, paura e dolore.

Vederla oggi sorridente, con i suoi bambini e suo marito, nonostante la fatica fisica e mentale, è un messaggio di grande forza e speranza per chi sta vivendo lo stesso incubo. E quella foto ritoccata di qualche mese fa la rende ancora più umana: una mamma, una donna che vuole vedersi ancora così. Sana, bella e sorridente per se stessa e per i figli.

Forza Kate e forza a tutti. Grazie alle cure, ai medici e al progresso scientifico, possiamo guardare al futuro con speranza. Un passo alla volta. Verso la luce alla fine del tunnel. Verso il ritorno alla normalità. A quella che per forza di cose sarà una nuova normalità.

di Federica Marotti