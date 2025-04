New York, in tribunale un uomo si fa rappresentare da un avvocato… creato con l’Intelligenza artificiale. Ira della giudice – IL VIDEO

È assurdo quanto accaduto a New York. Jerome Dewald, un imprenditore newyorkese di 74 anni, in tribunale ha tentato di sostenere la propria causa – in una controversia lavorativa – presentando un avvocato… finto. Si tratta infatti di un avatar generato tramite l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale.

Dato che l’uomo non aveva un avvocato, sperava che tale avatar lo potesse difendere fornendo una tesi convincente a suo favore.

L’episodio risale allo scorso 26 marzo ma il video è stato diffuso nelle scorse ore.

Il tentativo – maldestro e mal riuscito – ha scatenato numerose polemiche. E un acceso dibattito legale. La Corte ha immediatamente bloccato la presentazione del video dell’avatar pre-registrato poiché ritenuto non conforme alle normative giudiziarie.

Ira della giudice che rivolgendosi a Dewald, dice: “Non apprezzo essere ingannata. Non trasformerà questa aula in una piattaforma per il suo business”.

di Filippo Messina

Credits video: Cnn