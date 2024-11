New York quadruplica le telecamere ai semafori

New York sarà presto in grado di quadruplicare il numero di telecamere capaci di immortalare, automaticamente, i conducenti che al semaforo passano con il rosso

New York – La Grande Mela sarà presto in grado di quadruplicare il numero di telecamere capaci di immortalare, automaticamente, i conducenti che al semaforo passano con il rosso. La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha firmato una legge che consentirà di attrezzare con ‘occhi elettronici’ (grazie alla copertura di 222 telecamere) fino a 600 incroci, rispetto agli attuali 150.

Secondo i dati forniti dal governo, le violazioni ai crocevia dotati di telecamere (installate circa trent’anni fa) sono diminuite del 73%. Merito dell’effetto deterrenza e delle multe da 50 dollari (senza però che vengano tolti punti dalla patente di guida) per ogni furbetto pizzicato a passare col rosso. «Gli automobilisti sanno quali sono i semafori dotati di un ‘occhio’ elettronico, dunque è meno probabile che passino quando non devono e di conseguenza è anche meno probabile che investano qualcuno in strada» ha dichiarato in una nota ufficiale la stessa Hochul. Annunciato da tempo, il provvedimento era diventato quasi una necessità, visto anche il numero di decessi legati alle violazioni al codice della strada. Secondo un recente rapporto del Red Light Camera Program Review della città, lo scorso anno a New York si sono verificati 29 decessi legati al mancato rispetto delle norme stradali, più del doppio della media annuale registrata nel decennio precedente.

Le telecamere ai semafori aiutano a identificare i trasgressori, rendendo più facile l’applicazione delle sanzioni. In generale, possono migliorare la sicurezza stradale, riducendo il numero di incidenti agli incroci. Non ultimo, assistono in situazioni di emergenza: possono facilitare l’intervento delle autorità in caso di incidenti. Tuttavia, resta importante bilanciare la sicurezza con la privacy dei cittadini e assicurarsi che il sistema sia utilizzato in modo responsabile.

Le aree e i centri cittadini coinvolti dall’importante programma sono White Plains, Albany (capitale dello Stato di New York), Mount Vernon, New Rochelle e la Contea di Nassau.

«La sicurezza di tutti i newyorkesi è la mia massima priorità e sappiamo che le telecamere al semaforo rosso risultano efficaci nel proteggere i cittadini dai conducenti pericolosi» ha detto ancora la governatrice Hochul. Sono inoltre previsti un inasprimento delle sanzioni per il sorpasso di uno scuolabus fermo (fino a 1.500 dollari) e l’introduzione dell’obbligo di usare le cinture di sicurezza per tutti i passeggeri degli autobus charter di età superiore a 8 anni.

di Rosa Coppola