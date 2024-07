Nigel Farage sotto accusa per i commenti razzisti dei suoi attivisti

Londra – Mentre in Italia continuano le polemiche sull’inchiesta di “Fanpage”, un caso simile ha coinvolto nel Regno Unito Nigel Farage, leader del partito di estrema destra Reform Uk. Le accuse contro di lui sono emerse dopo che Channel 4 News ha trasmesso un servizio in cui un attivista del suo partito, Andrew Parker, veniva ripreso durante la campagna elettorale a Clacton (dove Farage è candidato) mentre si riferiva al primo ministro Rishi Sunak con dispregiativi razzisti. Accanto a lui un altro attivista, George Jones, si lasciava andare a commenti omofobici.

Il leader laburista Keir Starmer ha colto l’occasione per evidenziare quello che considera un grave fallimento di leadership da parte di Farage, dichiarando che la presenza di individui con opinioni così estreme all’interno di Reform Uk è un chiaro segnale della mancanza di controllo e responsabilità da parte del suo leader. In risposta Farage ha accusato l’emittente televisiva di aver ingaggiato un attore e di aver creato i filmati ad arte per screditare Reform Uk, sostenendo di non conoscere gli attivisti in questione.

Durante le sue apparizioni televisive ha parlato apertamente di un complotto nei suoi confronti, affermando che il reportage faceva parte di una campagna più ampia volta a denigrare la sua immagine e quella del suo partito.



Il primo ministro Rishi Sunak ha espresso dolore e rabbia per i commenti razzisti, sottolineando l’impatto negativo che tali insulti hanno avuto non solo su di lui ma anche sulle sue figlie. Ha inoltre respinto la difesa di Farage, ricordando quando quest’ultimo aveva definito Andrew Tate una «voce importante per gli uomini»: una dichiarazione che in passato aveva già suscitato polemiche. Andrew Tate è infatti un ex kickboxer e influencer noto per le sue opinioni estremamente controverse e misogine. Ha guadagnato notorietà sui social media (in particolare su TikTok), dove promuove idee violente e degradanti sulle donne, sostenendo che devono starsene a casa, che non sanno guidare e che sono una proprietà degli uomini. Tate sostiene anche che le vittime di stupro dovrebbero assumersi la responsabilità degli attacchi subiti.

Nonostante le controversie, mantiene una base di fan significativa, soprattutto fra giovani e adolescenti. In un’intervista al “The Guardian” Sunak ha dichiarato: «Andrew Tate non è una voce importante per gli uomini. È un vile misogino. E la nostra politica e il nostro Paese sono migliori di così. Come primo ministro, ma soprattutto come padre di due bambine, è mio dovere denunciare questo comportamento corrosivo e divisivo».

Anche il presidente di Reform Uk, l’imprenditore Richard Tice, è noto per i suoi commenti estremi. Ha affermato che il Regno Unito avrebbe fatto «molto meglio» ad accettare l’offerta di neutralità di Hitler invece di combattere i nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Queste sue dichiarazioni hanno sollevato un’ondata di indignazione, con molti che hanno criticato Tice per la mancanza di sensibilità storica e per l’offesa arrecata ai veterani e alle vittime del nazismo. Nel frattempo la polizia dell’Essex ha avviato indagini per verificare se i commenti espressi nel servizio di Channel 4 News possano o meno costituire un reato.



Di Alessandra Libutti