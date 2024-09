Polaris Dawn: la prima passeggiata privata della Storia

Per la prima volta nella storia è stata compiuta una passeggiata spaziale (detta EVA) da astronauti non professionisti

Per la prima volta nella storia, due astronauti non professionisti hanno effettuato una “passeggiata spaziale” (anche detta attività extraveicolare o EVA) gestita da una società privata. Dopo i preparativi e i controlli necessari, alle ore 12:12 è stata lanciata in orbita la navetta Crew Dragon di SpaceX con a bordo quattro persone: due membri dell’equipaggio di Polaris Dawn, il comandante miliardario Jared Isaacman (finanziatore di buona parte del progetto), la specialista di missione Sarah Gillis, mentre il pilota di missione Kidd Poteet e la specialista di missione e ufficiale medico Anna Menon si occupano di monitorare i sistemi di supporto vitali.

Attualmente, Crew Dragon si trova in un’orbita ellittica a circa 700 chilometri di altitudine dalla Terra, 300 chilometri più in alto rispetto alla Stazione Spaziale Internazionale.

L’obiettivo della “passeggiata” tecnicamente detta attività extraveicolare, sarà testare le nuove tute pressurizzate progettate da SpaceX, destinate ai futuri astronauti civili che voleranno sulla Luna o su Marte: “L’idea è quella di imparare quanto più possibile su questa tuta e restituirlo agli ingegneri – afferma Isaacman, che è anche il finanziatore del progetto Polaris – per informare le future evoluzioni del suo design”.

di Raffaela Mercurio