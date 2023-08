Putin impone giuramento ai soldati della Wagner

Si tratta di una novità persino per la saga dei mercenari. Perché non si son mai visti – nella storia passata, recente o antica – soldati di ventura giurare fedeltà ad altro che non sia la mercede della loro paga, sottoscritta al prezzo della propria vita. Il che induce a una riflessione necessaria sul potere di Putin in Russia: saldo o debole che sia, sembra aver scelto la via del culto integralista di sé stesso. Con i russi (e chi ci crede) a far da fedeli. Anzi, da sudditi. In preghiera. Funeraria.