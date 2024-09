Raid israeliani sul Libano dopo pioggia di razzi e droni Hezbollah. Chiusa Al Jazeera per 45 giorni

Nella tarda serata di ieri alcuni militari dell’esercito israeliano hanno fatto irruzione nella sede di Al Jazeera a Ramallah per notificare la chiusura per 45 giorni dell’emittente televisiva. Incursione che è stata prontamente trasmessa in diretta dalla stessa rete televisiva qatariota.



Poi in mattinata è arrivata la risposta di Hezbollah all’ultimo attacco israeliano avvenuto giorni fa, in cui sono stati fatti esplodere cercapersone e walkie talkie. Una pioggia di missili è stata lanciata verso Israele. L’Idf ha dichiarato che a partire dalle 6 del mattino (locali), più di 100 razzi sono stati lanciati dal Libano, 85 quelli identificati. In un precedente attacco, iniziato poco prima intorno alle 5 del mattino, “circa 20 razzi sono stati identificati mentre arrivavano dal Libano”. Hezbollah afferma di aver colpito complessi industriali militari in Israele, mentre la difesa civile israeliana ha ordinato la chiusura di tutte le scuole nel nord del Paese. Gravi danni sono stati registrati questa mattina a Beit Shearim nella valle di Jezreel, a Moreshet nel Misgav e a Kiryat Bialik, cittadine a nord di Haifa, a seguito dei massicci lanci di missili dal Libano. Hezbollah ha dichiarato di aver utilizzato per la prima volta i missili Fadi 1 (con una gittata di 80 km) e Fadi 2, insieme ai razzi Katyusha. Ma Hezbollah non è l’unico ad aver colpito Israele questa mattina. Con un comunicato, gruppi filo-iraniani iracheni hanno rivendicato un lancio di droni su Israele.



In risposta all’attacco di questa mattina di Hezbollah, l’esercito israeliano ha condotto una serie di raid sul sud del Libano, dove l’Ambasciata americana ha portato al massimo livello l’allerta sul Paese, sconsigliando a tutti i cittadini Usa di non viaggiare in Libano per motivi di sicurezza.



Di Claudia Burgio