“Raid russi senza precedenti” su Kharkiv e Kherson. Trump: “L’attacco dell’Ucraina ha dato a Putin motivo di colpire”

La Russia ha colpito questa notte – con una serie di raid – in particolare Kharkiv e Kherson provocando almeno 5 vittime e 17 feriti. Fra i feriti, ci sarebbero 2 bambini.

Si tratta di “raid russi senza precedenti”. Così li ha definiti su Telegram Igor Terekhov, il sindaco di Kharkiv, dove 3 persone hanno perso la vita dopo i violenti attacchi della Russia. “Il nemico ci ha colpito contemporaneamente con missili, droni Shahed e bombe aeree guidate” ha dichiarato Terekhov. Secondo il sindaco di Kharkiv, sarebbero stati sganciati “almeno” 48 Shahed, 2 missili e 4 bombe guidate.

Le altre 2 vittime invece sono di Kherson. Oleksandr Prokudin, il governatore della regione, ha detto che la città ha subito “l’attacco più pesante dall’inizio della guerra” (ossia dal 24 febbraio 2022). Il primo cittadino ha segnalato “almeno 40 esplosioni” nel giro di poco, pochissimo tempo.

In qualche modo (quasi) a giustificare i raid russi ci ha pensato… Il presidente statunitense Donald Trump che, prima dell’inizio degli attacchi – parlando con i giornalisti – ha criticato (ancora una volta) l’attacco ucraino della scorsa settimana (effettuato con droni all’interno dei confini russi in cui sono stati distrutti 40 bombardieri in basi a migliaia di chilometri dal fronte) e ha affermato: “(Gli ucraini, ndr.) hanno dato a Putin una ragione per entrare e bombardarli a tappeto. Quella è la cosa che non mi è piaciuta. Quando l’ho visto (l’attacco ucraino con droni, ndr.), ho pensato: ora ci sarà la rappresaglia”.

The Donald si è poi soffermato sul possibile conflitto “nucleare” fra Ucraina e Russia. Quando i giornalisti gli hanno chiesto se avesse timore di una possibile escalation nucleare della guerra Ucraina-Russia, il tycoon ha risposto: “No. Spero di no, spero di no”.

di Filippo Messina