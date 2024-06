Recuperati vivi quattro ostaggi israeliani a Gaza

Noa Argamani (25 anni), Shlomi Ziv (40), Almog Meir Jan (21) e Andrey Kozlov (27), i quattro israeliani rapiti lo scorso 7 ottobre e tenuti in ostaggio da Hamas, sono stati liberati oggi e tratti in salvo nella Striscia di Gaza dalle Forze speciali dell’Idf.

L’annuncio è arrivato tramite la Tv Kan, gli ostaggi – che stanno bene e ora sono in ospedale per effettuare i dovuti controlli – sono stati trovati in due luoghi diversi. A confermare la notizia lo Shin Bet e l’Idf in una nota congiunta: “Gli ostaggi sono stati salvati dallo Shin Bet e dai combattenti dell’esercito da due luoghi diversi durante l’operazione nel cuore di Nuseirat – si legge nella nota – le loro condizioni mediche sono normali e sono stati trasferiti al Centro medico Sheba-Tel Hashomer per ulteriori esami medici. Le forze di sicurezza continuano ad agire con tutti gli sforzi per salvare i rapiti”.

Tra gli ostaggi tratti in salvo, il volto di Noa è tra i più conosciuti, a causa degli agghiaccianti ed orribili video che circolavano online: il primo, durante l’assalto di Hamas al Festival di Nova lo scorso 7 ottobre, in cui veniva immortalato il momento del suo rapimento. Poi, il secondo, quando fu obbligata ad annunciare la morte di due ostaggi.



Di Claudia Burgio