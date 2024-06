Salvare i bambini di Gaza

Una corsa contro il tempo, in uno degli angoli della Terra più pericolosi e irraggiungibili: Rafah. Dopo la pubblicazione del libro “Storia di una bambina farfalla di Gaza”, illustrato da Gianluca Foglia Fogliazza, ora l’autrice Gianna Pasini – infermiera bresciana in pensione – si sta adoperando insieme a Ong come Gaza Kinder Relief, Palestine Children’s Relief Fund (PCRF) Italia, Le ali di Camilla e la stessa Farnesina per riuscire a mettere in salvo tre bimbi. Sono affetti da epidermolisi bollosa (EBS), una rara malattia genetica che rende la pelle fragile come le ali delle farfalle – da qui il nome “bambini farfalla” – bloccati nella Striscia di Gaza.



Inizialmente le famiglie a cui l’infermiera per anni ha dedicato le sue cure, portando medicinali attraverso il valico di Rafah, erano 25 ma da quel maledetto 7 ottobre se ne sono perse le tracce. Soltanto tre sono riuscite a mettersi in contatto tramite social network con Pasini ed è potuta scattare l’operazione per salvare i loro figli. Ora manca l’ultimo passo: riuscire a far uscire questi bambini, insieme alle loro

famiglie, dalla Striscia di Gaza e farli arrivare in Egitto. Da lì potranno essere trasferiti in Italia e raggiungere il Policlinico di Modena, centro d’eccellenza per la patologia EBS che ha dato la piena disponibilità a prendersi cura di loro. A lanciare un appello è stato anche padre Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa: «Prego e confido nell’aiuto di Dio e di tanti uomini e donne artefici di pace».



Di Claudia Burgio