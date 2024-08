Solingen, Germania: colpisce con un coltello tra la folla. Per la Polizia è terrorismo

Tre morti, diversi feriti di cui 5 in gravi condizioni e un aggressore in fuga. È caccia all’uomo in Germania dopo l’attacco con coltello a Solingen, avvenuto nella tarda serata di ieri durante le celebrazioni del 650° anniversario della città. L’aggressore sarebbe quindi ancora libero, mentre la polizia, sottolinea Bild, ha spiegato che il caso non è più classificato come ‘furia omicida’ ma come ‘un attacco terroristico’.

“L’aggressore ha accoltellato le persone in modo indiscriminato. Pertanto, attualmente pensiamo che si tratti di un attacco. Attualmente ci sono tre morti e quattro feriti gravi e persone sotto shock. L’aggressore intanto è ricercato con un grande dispiegamento delle forze dell’ordine” ha riferito l’ispettore capo Sascha Kresta, portavoce della polizia di Wuppertal.

È presto per capire se tra questo attacco e l’inasprimento delle. leggi annunciato pochi giorni fa dal ministro degli Interni Nancy Faeser proprio sul tema dei coltellini domestici: non più accettati con lame fino a 6 centimetri, anziché i precedenti 12 centimetri, oltre al divieto di maneggiare pericolosi coltelli a serramanico. Il governo tedesco sta pianificando di introdurre una legge che irrigidisca le leggi sul porto di armi, ha affermato a metà agosto dopo una serie di incidenti con dei coltelli. La nuova legge “limiterà ulteriormente il porto di coltelli in pubblico”, ha affermato Faeser all’epoca. Insieme ai limiti sulla lunghezza delle lame, ci sarà un divieto totale di coltelli a serramanico o a scatto.

di Margherita Medici