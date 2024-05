Strage a Gaza, Netanyahu ammette la tragedia

Ai russi contestiamo l’avere fatto dei civili ucraini il loro bersaglio. Contestiamo di avere prima negato la guerra e poi di condurne una di stampo terroristico. In nessun luogo dell’Ucraina si nascondono armi sotto gli ospedali o si usano i civili come scudi umani. In questo l’operato dei russi non è neanche paragonabile o anche solo accostabile a quello degli israeliani a Gaza.

A Gaza, ieri, l’ennesima strage di civili. Netanyahu ha riconosciuto che si è trattato di un «tragico errore». Noi non abbiamo mai messo in dubbio la legittimità della reazione di Israele, abbiamo avversato l’idea stessa che si possa imputarle “genocidio” e abbiamo costantemente anteposto il ricordo che questa ennesima ondata di violenza è stata innescata da Hamas. Ogni giorno che passa, però, abbiamo l’impressione che la tipologia di risposta scelta dal governo israeliano sembra concepita per dare ad Hamas esattamente quel che cercava di provocare: un cieco massacro che consentisse ai carnefici di far la parte delle vittime.

Non abbiamo dubbi che si sia trattato di un «tragico errore» ma, come non consentiamo ai putiniani di cancellare le vittime civili ucraine, così non possiamo tacere quelle palestinesi. Le mettiamo sul conto di Hamas, senza dubbi o tentennamenti, ma è atroce che quel conto di brutalità possa arricchirsi per mano israeliana. In quel fazzoletto di terra le opportune operazioni chirurgiche contro i terroristi non possono essere condotte con mezzi che le escludono.

di Sofia Cifarelli