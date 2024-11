Trump approva la proposta di cessate il fuoco in Libano

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, Donald Trump ha “approvato” la proposta di un piano di cessate il fuoco per il Libano, dopo un incontro con il ministro israeliano per gli Affari strategici Ron Dermer, in cui è stato illustrato il piano a Mar-a-Lago. Trump ha anche espresso la speranza che ciò venga fatto prima del suo ingresso nello studio Ovale, in programma per il prossimo 20 gennaio.

Secondo quanto riferito, il piano prevede il ritiro delle truppe e delle armi di Hezbollah dal confine con Israele, a nord del fiume Litani, con l’esercito libanese e le forze di peacekeeping delle Nazioni Unite incaricate di garantire che non facciano ritorno.

Intanto, nella mattinata sono stati registrati nuovi attacchi nella periferia di Beirut, dopo un ordine di evacuazione da parte dell’esercito israeliano. L’idf ha annunciato su Telegram di aver intercettato due missili che dal Libano stavano attraversando il confine verso il territorio israeliano.

Di Claudia Burgio