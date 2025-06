Trump: “Deluso da Musk”. La risposta: “Gli ho fatto vincere le elezioni, è un ingrato”. E Tesla crolla di oltre l’8%

“C’eravamo tanto amati”. Con queste poche parole si potrebbe riassumere il rapporto fra Donald Trump ed Elon Musk. Amicizia, lealtà, rispetto… (?). Tutto sembra essere passato, nel giro di poco, pochissimo tempo.

“Non so se avremo più una grande relazione (con Musk, ndr.)” ha detto il presidente statunitense – facendo riferimento a Elon – durante la conferenza stampa. Lo ha fatto rispondendo a una domanda di un giornalista, alla presenza del cancelliere tedesco Friedrich Merz, suo “ospite” quest’oggi nello Studio Ovale della Casa Bianca.

Trump ha risposto in questo modo a una domanda sulle critiche di Musk – ex titolare del Doge, il dipartimento per l’efficienza governativa, fino a pochi giorni fa – al disegno di legge sui tagli e la spesa voluto da The Donald.

Il tycoon, dopo aver sostenuto a gran voce il provvedimento da lui voluto, ha poi detto che Musk è arrabbiato perché da tale misura è stato tolto il “mandato per le auto elettriche”, ossia gli incentivi.

Trump si è quindi detto “sorpreso” e “molto deluso” dalla decisione di Musk di lasciare il “Doge”. Il tycoon ha dichiarato: “Musk stava facendo un buon lavoro, sono sicuro che questo posto gli manchi. Sono deluso, l’ho aiutato molto”.

Secondo The Donald, “Musk conosceva ogni aspetto della legge” fiscale che ha invece poi duramente criticato. “Non mi ha ancora criticato personalmente, ma probabilmente sarà la prossima cosa che farà” ha dichiarato Trump.

Musk – che nelle scorse ore aveva definito la legge voluta da Trump un”disgustoso abominio” – ha replicato alle parole di The Donald con diversi post sul suo social X. Riguardo le accuse di Trump, Musk ha scritto: “Chi se ne importa”. “Il falso: questa legge non mi era mai stata mostrata prima” ha aggiunto.

Elon ci è poi andato giù in modo più pesante: “Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni, i Democratici controllerebbero la Camera e i Repubblicani sarebbero 51-49 al Senato”. E ancora: “Che ingratitudine!”.

Dopo il botta-risposta fra Musk e Trump, crollano le azioni di Tesla a Wall Street di oltre l’8%.

di Filippo Messina