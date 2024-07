Trump è ufficialmente il candidato repubblicano, Vance vicepresidente

Alla convention repubblicana di Milwaukee nella notte Donald Trump ha ricevuto gli attesi voti necessari per essere nominato ufficialmente candidato del partito alle presidenziali di novembre. Le varie delegazioni hanno annunciato il sostegno fino al momento della Florida che ha garantito al tycoon i voti necessari per la nomina. Trump è stato accolto da un’ovazione e una standing ovation al Fiser Forum quando è arrivato, vistosamente fasciato all’orecchio. Il tycoon ha alzato il pugno in segno di vittoria e sfida e ha intonato “Usa, Usa” insieme all’arena, letteralmente in delirio per la sua prima apparizione dopo l’attentato.

Ma se la conferma a candidato era una certezza, a stupire è stata la scelta di Trump in merito alla fondamentale figura del candidato alla vicepresidenza. Il governatore del North Dakota, Doug Burgum, è stato informato che non sarebbe stato il candidato alla vice presidenza in una telefonata. Poco dopo l’annuncio sui social della scelta di JD Vance: “Dopo aver riflettuto a lungo e aver preso in considerazione i grandi talenti di molte altre persone, ho deciso che la persona più adatta ad assumere la posizione di vice presidente degli Stati Uniti è il senatore J.D. Vance”. Nel post viene sottolineato il profilo di Vance, che ha “servito con onore il nostro Paese” e che “ora durante la campagna elettorale si concentrerà sulle persone per le quali ha combattuto in modo tanto brillante, i lavoratori e gli agricoltori americani in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota e oltre”.

“Da vice presidente – continua il post – continuerà a battersi per la nostra Costituzione, a stare dalla parte delle nostre truppe e fare tutto il possibile per aiutarmi a ‘Make American Great Again'”.

“Tenete gli occhi aperti, perché queste persone (i democratici, ndr) vogliono imbrogliare e lo fanno, e francamente è l’unica cosa che sanno fare bene”. Lo ha detto l’ex presidente americano Donald Trump in un video trasmesso in occasione della convention, esortando i sostenitori del Gop a usare “ogni strumento appropriato disponibile per battere i democratici”, incluso il voto per posta. Lo riporta la Cnn. “Non vogliamo che ciò che è successo nel 2020 accada di nuovo”, ha aggiunto Trump tornando sulle presunte irregolarità che avrebbero favorito Joe Biden.

Non si è fatto attendere il commento di Joe Biden sulla scelta di JD Vance, definito come “un clone” dell’ex presidente Donald Trump. “È un clone di Trump su questi temi”, ha detto Biden prima di salire sull’Air Force One, riporta la Cnn. “Un clone di Trump sui temi, quindi non vedo alcuna differenza”.