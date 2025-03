Trump: “Ottima telefonata con Zelensky, siamo sulla buona strada”. Il tycoon potrebbe incontrare Putin in Arabia Saudita

“Ho appena finito un’ottima telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che è durata circa un’ora”. Sono le parole scritte dal presidente statunitense Donald Trump sul suo social Truth. Il tycoon spiega che il colloquio fra i due ha riguardato “per la maggior parte la chiamata di ieri con il presidente russo Vladimir Putin per allineare sia la Russia che l’Ucraina in termini di richieste e necessità”. The Donald aggiunge: “Siamo sulla buona strada. Chiederò al Segretario di Stato Marco Rubio e al Consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz di fornire una descrizione accurata dei punti discussi. Tale dichiarazione verrà pubblicata a breve”.

Il Cremlino: “Incontro Putin-Trump in Arabia Saudita”

Dalla Russia fanno sapere che un (possibile) incontro fra Putin e Trump si terrà in Arabia Saudita. Lo rende noto il Cremlino, come riporta la Tass. Il portavoce Dmitry Peskov spiega all’agenzia di stampa russa Interfax che l’incontro non è stato affrontato nella telefonata di ieri fra i due leader.

Steve Witkoff: “Possibile cessate il fuoco entro un paio di settimane”

Il cessate il fuoco fra l’Ucraina e la Russia potrebbe avvenire “entro un paio di settimane”. Lo afferma Steve Witkoff, funzionario inviato di Trump. Witkoff dice che i negoziati tecnici fra gli americani e i russi inizieranno lunedì in Arabia Saudita. Il funzionario statunitense spiega inoltre che Putin e Trump “hanno concordato un percorso verso alcune condizioni di cessate il fuoco e verso un cessate il fuoco completo che sarà negoziato nei prossimi giorni. Penso che in un paio di settimane ci arriveremo”.

António Costa: “L’Ue sostiene Kiev dal primo giorno e continuerà a farlo”

“Io spero che la telefonata di ieri porti a una pace giusta e duratura in Ucraina. Nessuno più dell’Ucraina vuole la pace e noi sosteniamo l’Ucraina. Abbiamo sostenuto l’Ucraina sin dal primo giorno, e continueremo a sostenerla ora, nei negoziati futuri e specialmente in tempo di pace quando l’Ucraina sarà uno Stato membro dell’Unione europea (Ue)”. Queste le dichiarazioni – in conferenza stampa – di António Costa, presidente del Consiglio europeo. Costa aggiunge: “Ho una telefonata con il presidente Zelensky e farò un resoconto al Consiglio domani ma continuiamo a sostenere l’Ucraina, come abbiamo fatto sin dal primo giorno”.

di Filippo Messina