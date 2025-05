Ucraina-Russia, l’incontro in Turchia, i dubbi e le polemiche. Putin attacca: “I leader europei ci vogliono punire, idioti”

Manca sempre meno all’attesissimo incontro di giovedì in Turchia, a Istanbul, fra le delegazioni di Ucraina e Russia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che giovedì sarà a Istanbul. Mykhailo Podolyak, il consigliere di Zelensky, ha detto che l’obiettivo del presidente ucraino è incontrare Putin: in Turchia “non incontrerà nessun funzionario russo che non sia il presidente russo Vladimir Putin”.

A rappresentare la Russia “ci sarà Lavrov”

Il Cremlino, al momento, non ha ancora fornito informazioni ufficiali riguardanti la composizione della delegazione che sarà presente in Turchia. Ma, secondo quanto rende noto l’agenzia di stampa azera APA, in vista dell’incontro di giovedì la delegazione russa a Istanbul sarà guidata da Sergey Lavrov, il ministro degli Esteri russo. E nel gruppo ci sarà anche Yury Ushakov, il consigliere presidenziale per la politica estera.

Mosca spiega che annuncerà chi rappresenterà la Russia nei negoziati di giovedì a Istanbul solo quando Putin riterrà necessario annunciarlo. Lo afferma Dmitry Peskov, il portavoce del presidente russo.

Kostantin Kosachev, il vicepresidente della Camera alta in Russia, riguardo ai negoziati ha detto: “Ammesso e non concesso che ci saranno dei negoziati. L’iniziativa spetta a noi, perché a quel che mi risulta, non è chi sta perdendo che deve porre le condizioni preliminari”.

Trump: “Rubio presente in Turchia per i colloqui fra Ucraina e Russia”

Il presidente statunitense Donald Trump ha reso noto che ad essere presente in Turchia per i colloqui sulla pace in Ucraina sarà Marco Rubio, il segretario di Stato Usa.

Il tycoon dice di aspettarsi “buoni risultati” dai colloqui di giovedì in Turchia fra Ucraina e Russia. E aggiunge: “L’Occidente non si faccia trascinare in una guerra infinita in Europa”.

Lula prova a convincere Putin ad andare in Turchia giovedì

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che parlerà con Putin in persona e lo spingerà a partecipare ai negoziati di domani con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Turchia.

“Cercherò di parlare con Putin” ha detto Lula in una conferenza stampa a Pechino prima della sua partenza per Mosca. E ancora: “Non mi costa nulla dire ‘Ehi, compagno Putin, vai a Istanbul e negozia, accidenti'”.

Putin contro i leader europei: “Ci vogliono punire, idioti”

Putin – nel corso di una videoconferenza con alcuni imprenditori – ha insultato tutti i Paesi che pensano di imporre nuove sanzioni contro la Russia. Soprattutto in caso in caso di fallimento dei negoziati di domani in Turchia. Il presidente Russo, facendo riferimento in particolare alle “minacce” dei “volenterosi”, ha affermato: “Coloro che vogliono male alla Russia sono pronti ad adottare nuove sanzioni anche a loro discapito, perché sono deficienti”.

Putin ha poi aggiunto: “I leader dei Paesi occidentali agiscono a proprio danno ma dobbiamo tenere presente potrebbero fare ciò di cui parlano pubblicamente. Sanno che certi provvedimenti fanno male soprattutto a loro ma poi quegli idioti li attuano ugualmente, perdonatemi per l’espressione”.

di Mario Catania