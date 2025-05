A Kyiv il vertice dei leader Ue. Macron, Merz, Starmer e Tusk con Zelensky. Meloni si collega da remoto. “Mosca accetti tregua 30 giorni. Pronti ai colloqui”

Ore 8:20 “Insieme agli Stati Uniti, chiediamo alla Russia di concordare un cessate il fuoco completo e incondizionato di 30 giorni. Per creare lo spazio per i colloqui su una pace giusta e duratura”. Sono le parole scritte, in una dichiarazione congiunta prima della visita a Kyiv, dai 4 leader europei (Macron, Starmer, Merz e Tusk).

E ancora: “Siamo pronti a sostenere i colloqui di pace il prima possibile, a discutere l’attuazione tecnica del cessate il fuoco e a preparare un accordo di pace completo. Vogliamo essere chiari: lo spargimento di sangue deve cessare, la Russia deve fermare la sua invasione illegale e l’Ucraina deve poter prosperare come nazione sicura, protetta e sovrana all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale per le generazioni future. Continueremo ad aumentare il nostro sostegno all’Ucraina. Finché la Russia non accetterà un cessate il fuoco duraturo, aumenteremo la pressione sulla macchina da guerra russa”.

I leader dei "volenterosi" a Kyiv per il vertice, l'arrivo nel quartiere governativo.

Ore 7:36 Il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz sono arrivati a Kyiv. Nella capitale ucraina si riuniranno con il premier polacco Donald Tusk per incontrare poi il premier ucraino Volodymyr Zelensky.

