Usa, i discorsi di insediamento dei presidenti Kennedy, Reagan, Bush e Obama – IL VIDEO

Le parole del nuovo presidente Usa Donald Trump hanno creato molte polemiche. Oltre al cosa dire, importante è il come si esprimono le proprie idee. Ecco alcuni passaggi dei discorsi presidenziali di John Fitzgerald Kennedy (20 gennaio 1961), Ronald Reagan (20 gennaio 1981), George H. W. Bush (20 gennaio 1989) e Barack Obama (20 gennaio 2009)

Donald Trump, dopo il giuramento, ha parlato alla Nazione nel suo discorso di insediamento da nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Il tycoon ha raccontato di essere stato salvato per far tornare grande l’America, ha parlato del declino statunitense e dell’inizio dell’età dell’oro degli Usa, di sicurezza, giustizia e sovranità; e ancora: l’immigrazione, i confini, l’energia, il Green New Deal, le auto elettriche, il Golfo del Messico, il Canale di Panama, i dazi ai Paesi stranieri. Tante le tematiche affrontate.

Ma oltre al cosa dire, importante è il come si esprimono le proprie idee: i toni e le parole che si utilizzano. Ecco, ad esempio, alcuni passaggi dei discorsi presidenziali di John Fitzgerald Kennedy (20 gennaio 1961), Ronald Reagan (20 gennaio 1981), George H. W. Bush (20 gennaio 1989) e Barack Obama (20 gennaio 2009).

di Filippo Messina