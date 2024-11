Diretta elezioni Usa 2024, duello Trump-Harris. Il New York Times: “Il tycoon ha il 90% di possibilità di vincere. Elon Musk: “Abbiamo vinto”

ore 6:26 In Rete circola un video di Donald Trump che si prepara a fare una dichiarazione dal suo quartier generale di West Palm Beach, dove c’è una grande folla munita di cappellini rossi, che lo attende. In questo momento il New York Times ipotizza che il candidato repubblicano termini lo scrutinio con circa un punto di vantaggio sul voto popolare.

ore 6:18 Secondo AP, ci sarebbe un margine di quattro milioni di voti a favore di Donald Trump nel voto popolare e sarebbe matematica la maggioranza al Senato. Intanto, i rappresentanti più alti del partito repubblicano sarebbero pronti a recarsi a Palm Springs, nel quartier generale di Donald Trump.

ore 5:59 “America is a nation of builders. Soon, you will be free to build”. E’ il nuovo messaggio su X di Elon Musk, a proposito del più che probabile successo di Trump alle presidenziali americane. Dagli exit poll pubblicati da media americani, come il Washington Post, risulta che Kamala Harris non stia andando bene tra le minoranze etniche, una fascia elettorale ampia che comprende tra gli altri i cittadini afroamericani, latinoamericani e asiatici. Dallo staff di Kamala Harris è atteso nelle prossime ore un discorso, a differenza di quanto fece Hillary Clinton, battuta da Trump nel 2016. Secondo Fox News, i Repubblicani hanno la maggioranza al Senato.

ore 5:49 Nella mappa del New York Times sugli swing state: Trump sta recuperando rispetto al 2020 nella maggior parte delle contee, mentre Harris sta ottenendo risultati peggiori di Biden. Intanto l’ex primo ministro britannico, Boris Johnson, ospite di un programma sulle elezioni americane su Channel 4, è stato prima rimproverato e poi sostituito per aver insistito sulla presentazione del suo libro di memorie, “Unleashed”.

ore 5:37 Su X gira la foto di Trump che parla al tavolo con Elon Musk nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Con loro, anche il famoso podcaster e sostenitore di Trump, Joe Rogan. Intanto, lo speaker della Camera, Mile Johnson, sta andando a Mar-a-Lago dopo aver trascorso la maggioranza della serata elettorale in Louisiana. Lo riportano i media americani.

ore 5:29 “Abbiamo un importante settimana davanti a noi, due giorni dopo le elezioni ospitiamo lo European Political Community Summit, allacciate le cinture!”. Lo scrive su X il primo ministro ungherese, Viktor Orban. Secondo il New York Times, Donald Trump ha il 90% di possibilità di vincere le elezioni presidenziali. Lo scenario negli swing state: Trump avanti in Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin.

ore 5:23 Secondo l’exit poll di NBC News, gli elettori che hanno dichiarato di aver deciso per chi votare negli ultimi giorni della campagna si sono orientati a favore di Trump, con il 49% rispetto al 42% per Harris. Intanto, il committee dei repubblicani è riunito in un palazzo di fronte al Rockfeller Center, a New York. “Nottata lunga” è la voce ricorrente e lo stesso messaggio arriva dallo staff di Kamala Harris

ore 5:16 Aumentano le chance di vittoria per Donald Trump. Il New York Times attribuisce a Donald Trump il 90% delle probabilità di vincere le elezioni presidenziali americane. Il risultato finale previsto è di 301 grandi elettori rispetto ai 237 di Kamala Harris.

ore 5:11 Mentre Elon Musk con suo figlio si fa intervistare da Tucker Carlson da Mar-a-Lago, la residenza in Florida di Donald Trump, la moglie del più che probabile nuovo presidente degli Stati Uniti mostra su X la foto del 18enne figlio Barron che vota per la prima volta alle presidenziali.

ore 4:58 “Gioco, partita, incontro”. E’ il tweet di Elon Musk, che scrive di continuo sul suo social sul successo ormai vicino per Donald Trump, destinato, a meno di sorprese nello scrutinio elettorale che è ancora in corso, a tornare alla Casa Bianca. Secondo il New York Times, al momento Trump ha quasi il 90% di chance di vittoria, migliorando un po’ ovunque il risultato elettorale del 2020 – quando perse da Joe Biden – e mettendosi davanti a Kamala Harris anche nel conteggio dei voti complessivi, che in ogni caso non è determinante per vincere le elezioni. Addirittura, i Repubblicani potrebbero ottenere la maggioranza in entrambi i rami del Congresso.

ore 4:52 Cresce l’ottimismo in casa Trump. Lo riporta la Cnn che parla di un clima di grande entusiasmo al Convention Center di Palm Beach, dove il tycoon ha allestito il suo quartier generale per la notte elettorale. Trump si trova nel suo resort di Mar-a-Lago, non molto distante da lì.

ore 4:40 Trump in vantaggio in una partita ancora aperta (decideranno gli stati dei laghi, ossia Pennsylvania, Wisconsin, Michigan) ma i mercati sembrano aver già scelto: si registra in questi minuti con l’ex presidente favorito per la Casa Bianca il boom dei Bitcoin, mentre un noto investitore attivista, Carl Icahn, indica al Wall Street Journal che fusioni e acquisizioni saliranno alle stelle se Donald Trump dovesse effettivamente tornare presidente. Inoltre, l’indice Dow Future che riunisce alcune delle 30 maggiori società blue-chip nei principali settori dell’economia statunitense e considerato come un utilissimo termometro della salute del mercato azionario statunitense, è dato in salita di 600 punti.



Trump, riferisce la Cnn, avrebbe parlato brevemente con i suoi sostenitori che stanno seguendo i risultati elettorali nella sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach. Abito scuro e cravatta rossa, si sarebbe intrattenuto con le persone riunite in una delle sale del resort in piedi davanti a uno schermo gigante. Con lui a Mar-a-Lago ci sono donatori, familiari e amici, ma anche il senatore e candidato vice presidente Jd Vance così come i responsabili della transizione se dovesse vincere: Howard Lutnick e Linda McMahon.

Elon Musk twitta di continuo parlando della “vittoria di Trump”. Nel frattempo a Times Square (New York) scende in piazza contro i candidati alla Casa Bianca un gruppo di attivisti anti Israele con bandiere inneggianti ad Hamas. Intanto nel Delaware è stata eletta la prima persona transgender – Sarah McBride, di parte dem – a servire nel Congresso federale degli Stati Uniti.

Le autorità statali hanno annunciato che stanno indagando sulle minacce di bomba insieme all’FBI, la polizia federale statunitense. In altre contee, il giudice ha rifiutato di prolungare l’orario dei seggi elettorali nonostante la folla

ore 4:15 Secondo il New York Times aumentano le possibilità che Donald Trump vinca le elezioni statunitensi: secondo il contatore del Nyt infatti “salgono al 78% le chance di vittoria di Trump”. Il modello del media americano stima – in tempo reale – l’esito della corsa sulla base di sondaggi, voti scrutinati e aspettative su quelli da scrutinare. In questo momento prevede 293 grandi elettori per il Trump e 245 per Harris.

ore 4:13 Montana – Il repubblicano Tim Sheehy si avvia a vincere nel testa a testa contro il senatore democratico Jon Tester. Lo riporta Cbs. Con tale risultato – dopo la vittoria di Jin Justice in West Virginia – i repubblicani si avviano a ipotecare la maggioranza al Senato se riusciranno a mantenere tutti i seggi che hanno.

ore 3:30 Donald Trump ha il 67% di chance di vincere, Kamala Harris il 33%. Sono le previsioni del New York Times. La stima del collegio elettorale è 285 per il tycoon, 253 per la sua rivale, che avrebbe la magra consolazione di vincere il voto popolare dello 0,4%.

